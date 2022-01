Stiri pe aceeasi tema

- Polițista gasita impușcata in Brașov, chiar inainte sa implineasca 29 de ani, s-a sinucis. Aceasta este concluzia medicilor in urma examenului medico-legal. Motivul care ar fi stat la baza gestului necugetat, ar fi o relație extraconjugala a soțului, care avea un copil cu alta femeie. Potrivit medicilor…

- Chiar in ziua de Sfantul Nicolae, o femeie a fost batuta de fostul concubin. Victima a alertat autoritatile, iar pe numele agresorului, care a lovit-o cu o teava din plastic, a fost emis un ordin de protectie provizorie.

- „Barbat” din ALBA cercetat pentru violența in familie: Ar fi strans-o de gat pe soția sa. Polițiștii au emis ordin de protecție „Barbat” din ALBA cercetat pentru violența in familie: Ar fi strans-o de gat pe soția sa. Polițiștii au emis ordin de protecție La data de 27 noiembrie 2021, in jurul orei…

- Acuzați de lipsire de libertate și de tortura, agenții de la Secția 16 au scapat de o acuzație extrem de grava, de constituire a unui grup infracțional organizat, fiindca anchetatorii nu au pus cap la cap toate cazurile in care erau acuzați, mereu, aceiași polițiști. Adica, potrivit probelor, era deja…

- La data de 26 octombrie 2021, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au fost sesizați de catre un barbat, de 46 de ani, din comuna Rameț, cu privire la faptul ca a fost agresat de catre fratele sau. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca, in noaptea de 25/26 octombrie 2021,…