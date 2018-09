Catre finalul presedintiei sale, Boris Eltin il descria in termeni elogiosi pe Vladimir Putin, pe care l-a ales sa-i succeada in functie: 'Este un ins vertical!', conform documentelor recent publicate de biblioteca prezidentiala a lui Bill Clinton, informeaza vineri France Presse.



In septembrie 1999, primul presedinte al Rusiei postcomuniste, a carui stare de sanatate se deteriorase vizibil, ii vorbeste in premiera despre Putin lui Bill Clinton, cu care dezvoltase o relatie amicala, conform transcrierilor convorbirilor telefonice dintre cei doi lideri pana recent clasificate.

…