Stiri pe aceeasi tema

- Documente clasificate ale Ministerului Apararii din Marea Britanie, care conțin detalii despre HMS Defender și despre armata britanica, au fost gasite intr-o stație de autobuz din Kent, relateaza BBC . Un set de documente se refera la reacția probabila a Rusiei la trecerea distrugatorului prin apele…

- Documente clasificate ale Ministerului britanic al Apararii care contin detalii despre distrugatorul HMS Defender, implicat zilele trecute intr-un incident cu flota rusa in Marea Neagra , si despre armata britanica au fost gasite intr-o statie de autobuz din Kent. Documentele vorbesc despre reactia…

- „Rușii au exagerat intenționat o potențiala situație periculoasa pentru a da un mesaj politic Marii Britanii”, a declarat, pentru Libertatea, Iulian Fota, expert in relații internaționale, despre incidentul de la Marea Neagra in care Rusia a transmis ca forțele sale au deschis focul și au lansat bombe…

- Forțele armate rusești au tras salve de avertisment înspre distrugatorul britanic HMS Defender pe care Moscova îl acuza ca a intrat în apele sale teritoriale din largul Capului Fiolent aflat în apropierea Sevastopolului, relateaza agenția rusa Interfax.„Distrugatorul…

- Forțele armate rusești au tras salve de avertisment inspre distrugatorul britanic HMS Defender pe care Moscova il acuza ca a intrat in apele sale teritoriale din largul Capului Fiolent aflat in apropierea Sevastapolului, relateaza agenția rusa Interfax . „Distrugatorul a fost avertizat in avans ca…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut marti Rusiei sa-si retraga trupele pe care le comaseaza la frontiera cu Ucraina si a subliniat ca Alianta Nord-Atlantica, nu Moscova, este cea care va decide daca Ucraina va deveni membra a organizatiei, informeaza Reuters. ''In…

- Guvernul canadian a anunțat noi sancțiuni impotriva a doi oficiali ruși și a patru companii din Rusia, in semn de protest impotriva „anexarii și ocuparii ilegale” a Crimeei de catre Moscova. Aceste noi masuri, anunțate in colaborare cu Australia, sunt in concordanța cu cele luate recent de Uniunea Europeana…

- Guvernul canadian a anuntat luni noi sanctiuni impotriva a doi oficiali si a patru companii din Rusia pentru a protesta impotriva "anexarii si ocuparii ilegale" a Crimeei, informeaza AFP preluat de agerpres. Aceste noi masuri, anuntate in colaborare cu Australia, sunt in concordanta cu cele adoptate…