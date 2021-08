Iata ca, una dupa alta, tot mai multe structuri ale statului roman se opun ”frației batranilor combinatori” din SIE, grupare transpartinica al carei lider este chiar fostul șef al spionilor romani, Catalin Harnagea. Iar cum interesul operativ al Serviciului de Informații Externe este tocmai acela de a scapa definitiv de ”blestemul rezerviștilor” precum ”sinecuristul parerolog” […] The post DOCUMENTE! Banii SIE, bagați in gunoiul din Zanzibar! first appeared on Ziarul National .