Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se desfasoara sambata la pranz in coloana pe DN 1, in Valea Prahovei, pe raza statiunilor Predeal, Azuga si Busteni, in ambele sensuri, precum si pe raza localitatii Comarnic, pe sensul de deplasare catre Brasov, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.…

- Salvamontistii din intreaga tara au intervenit, in a doua zi de Craciun, la 39 de evenimente semnalate prin apeluri 112, cu cele mai multe cazuri confruntandu-se cei din Sinaia si din Predeal. Potrivit paginii de facebook a Salvamont Romania, joi a fost zi de „foc” pentru salvatorii din statiunile montane,…

- Documentarul „Superhombre” (2019), despre cunoscutul alpinist timisorean Horia Colibasanu, va putea fi vazut in cinematografe de la sfarsitul lunii ianuarie, cand filmul va incepe un turneu in mai multe orase din tara, in prezența echipei. „Superhombre” este realizat de Lucian Mircu si Mircea Gherase…

- Documentarul „Superhombre” (2019), despre alpinistul timisorean Horia Colibasanu, va putea fi vizionat in cinematografe din luna ianuarie, cand filmul va fi prezentat in prezenta echipei intr-un turneu ce va cuprinde mai multe orase din tara, news.ro.„Superhombre” este realizat de Lucian Mircu…

- Peste 62% dintre romani isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, iar printre cele mai populare destinatii montane se numara Poiana Brasov, Predeal, Sinaia, Busteni si Vatra Dornei, potrivit unui studiu...

- Poiana Brasov, Sinaia si Predeal ocupa primele trei pozitii intr-un top al statiunilor montane, in conditiile in care peste 62% dintre romani isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, potrivit unui studiu realizat de OLX Cazare si Turism. Studiul „Topul statiunilor montane din Romania”…

- Viorica Dancila a fost acuzata ca minte ca are vila de la Predeal terminata, deși, de mai multe ori, a precizat ca nu a reușit sa o finiseze. O jurnalista a intrebat-o de ce afirma ca nu are casa terminata, deși in spațiul public circula imagini care ar demonstra contrariul.Dancila a infirmat…

- Ziarul Unirea SMART FACTORY – tema principala a Targului DEMO METAL BRAȘOV, aflat la cea de-a XI-a ediție Marți, 5 noiembrie 2019 – pe fosta platforma industriala Rulmentul, la Centrul de Evenimente și Conferințe Lux Divina a avut loc deschiderea oficiala a celei de a XI-a ediții DEMO METAL, unul dintre…