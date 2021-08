Documentarul „România sălbatică” va avea mai multe proiecţii speciale în ţară în luna august „Romania salbatica”, documentar regizat de Dan Dinu si Cosmin Dumitrache, laureat cu Premiul publicului la TIFF 2021, va putea fi vazut luna aceasta la Sibiu, Fagaras Fest, Iasi, Zabola si Timisoara. Filmul a inregistrat cel mai mare numar de spectatori la editia aniversara a TIFF Cluj-Napoca – la cele patru proiectii incluse in program au participat, in total, peste 3.500 de spectatori, premiera fiind sold-out cu cateva zile inainte de proiectie. „Spune tot faptul ca cei din sala au gandit ce am gandit si noi si anume ca filmul acesta poate fi iubit asa cum ne-am simtit si noi iubiti de natura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

