- Premiera filmului documentar "Swim", care ilustreaza aventura bibliotecarului Avram Iancu in timpul celor 89 de zile in care a traversat inot intregul curs al Dunarii, anul trecut, de la izvoare pana la varsarea in Marea Neagra, este programata joi la Muzeul Taranului Roman din Bucuresti, incepand…

- Consiliul Local Municipal Targoviste a aprobat proiectul prin care executivul primariei urmarestre realizarea unui spatiu de destindere pentru vizitatorii Gradinii Zoologice. Investitia are o valoare estimata de 65.662 lei si o durata de executie de o luna si jumatate. Proiectul in sine consta in realizarea,…

- A fost lansat trailerul pentru documentarul despre fostul guvernator al orașului Sankt Ptersburg, Anatolii Sobchak, realizat de fiica acestuia, jurnalista și politicianul Ksenia Sobchak. Trailerul pentru filmul "Дело Собчака" ("Dosarul Sobchak") a aparut pe canalul de Youtube al Kseniei Sobchak.

- Primul transplant de plamani din Romania a fost realizat miercuri la spitalul Sfanta Maria din Bucuresti. Pentru ca unitatea medicala a fost implicate intr-un scandal major privind modul in care a primit acreditarea de transplant, interventia de ieri a fost tinuta sub tacere pana in ultima clipa.

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Comisia de la Venetia a publicat o opinie referitoare la initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor declarate de utilitate publica, dupa ce aceasta nu a mai fost dezbatuta din lipsa de cvorum.Proiectul…

- Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi lanseaza, in premiera nationala, cu un buget de auteritate, proiectul de punere in scena a initiativelor care vin din partea actorilor si regizorilor institutiei de cultura. Directorul Teatrul National, Cristian Hadji Culea, a precizat ca din cauza bugetelor…

- Marius Lacatus, Miodrag Belodedici, Florin Prunea si Gica Popescu se numara printre invitatii premierei de gala a filmului „Fotbal infinit”, regizat de Corneliu Porumboiu, care va avea loc joi, la Cinema Muzeul Taranului.Documentarul il urmareste pe Laurentiu Ginghina, functionar la Prefectura…