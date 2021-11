Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii Cabanei Balea Lac si ai telecabinei din zona, familia Klingeis, s-au fotografiat cu celebrii actori Willem Dafoe si Emily Watson, care filmeaza in aceste zile in zona. Vedetele se afla in Romania pentru a filma scene din productia ”Legenda lui Ochi”, la peste 2.000 de metri altitudine in…

- History Channel marcheaza Ziua Nationala a Romaniei prin difuzarea a doua documentare istorice despre regina Maria si regele Mihai, informeaza News.ro. „Maria - Inima Romaniei” va putea fi urmarit incepand cu ora 15:15. Documentarul prezinta publicului povestea extraordinara a rolului…

- Documentarul realizat de Cristian Cioraneanu despre Sf. Neagoe Basarab a intrat in finala de Lung-metraj a Festivalului de Film Ortodox Byzanfest. In aceeași secțiune a fost selectat un film australian despre un grup de tineri colindatori clujeni. Romania este reprezentata și la secțiunea de Scurt-metraj.…

- Chainsaw Film Productions și HISTORY Channel lanseaza “Regele Mihai: Drumul catre casa”. Documentarul prezinta povestea nespusa a vieții Regelui in exil incepand cu expulzarea sa forțata din Romania in 1948 de catre comuniștii impuși de Kremlin și pana la inmormantarea langa stramoșii sai la Manastirea…

- „Regele Mihai: Drumul catre casa” va fi difuzat pe 24 octombrie 2021 Filmul prezinta documente recent desecretizate din arhivele Securitații și CIA, precum și inregistrari difuzate in premiera cu comentarii și observații ale Prințului Philip, Ducele de Edinburgh Producția documentarului a avut loc in…

