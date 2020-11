Stiri pe aceeasi tema

- Actorul si regizorul Alain Delon, o figura emblematica a filmului francez si un simbol al cinematografiei mondiale, s-a nascut la Sceaux, Hauts-de-Seine, in apropiere de Paris, la 8 noiembrie 1935, potrivit Agerpres.La doar 17 ani, Alain Delon s-a inrolat in armata franceza, participand in…

- Potrivit datelor, cea mai ieftina camera ajunge la suma de o mie de euro pe noapte. Inainte de a prelua functia de premier, Orban sustinea ca el se declara multumit de salariul de 3.000 de lei pe luna. Seful Exevutivului PNL a ținut un discurs la sediul Organizației de cooperare și dezvoltare…

- Numeroase intrebari se pun, la trei zile dupa atentatul de la Conflans-Sainte-Honorine - in care profesorul Samuel Paty a fost decapitat, iar ucigasul sau ucis de politie - cu privire la cronologia faptelor, iar in cadrul anchetei Parchetului National Antiterorist (PNAT) 11 persoane erau in continuare…

- Designerul vestimentar japonez Kenzo Takada a decedat duminica, la 81 de ani, din cauza COVID -19. ”Kenzo Takada s-a stins din viata duminica, 4 octombrie 2020, la Spitalul american din Neuilly-sur-Seine din cauza afectiunilor provocate de COVID -19”, a precizat purtatorul de cuvant, potrivit unui comunicat…

- Potrivit Le Figaro, Franta a inregistrat 2.238 de cazuri noi de coronavirus si 22 de decese in ultimele 24 de ore, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate (DGS) de la Paris. Numarul total al persoanelor decedate de Covid-19 in Franta a ajuns la 30.451. In prezent, in spitalele din Franta…