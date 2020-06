Al doilea val de inundatii care a lovit Romania in 1970 s-a produs in perioadele 23-25 mai si 11-13 iunie, prelungindu-se in unele zone ale tarii pana la inceputul lunii iulie. In a doua parte a lunii mai, inundatiile au fost provocate de ploile abundente care au cazut neintrerupt timp de 48 de ore, in […] Source