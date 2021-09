DOCUMENTAR: Echinocţiul de toamnă (22 septembrie) In 2021, echinoctiul de toamna are loc la 22 septembrie: 22 h 21 m (timp legal romanesc) si reprezinta momentul in care Soarele, in miscarea sa aparenta anuala, trece prin punctul de intersectie a eclipticii cu ecuatorul ceresc, potrivit site-ului www.astro-urseanu.ro. In aceasta zi, in emisfera australa incepe primavara. Trecerea in anotimpul toamna, din punct de […] Articolul DOCUMENTAR: Echinoctiul de toamna (22 septembrie) apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

- In 2021, echinoctiul de toamna are loc la 22 septembrie, la ora 22:21 si reprezinta momentul in care Soarele, in miscarea sa aparenta anuala, trece prin punctul de intersectie a eclipticii cu ecuatorul ceresc, potrivit site-ului www.astro-urseanu.ro. Trecerea in anotimpul toamna, din punct de vedere…

