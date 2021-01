Stiri pe aceeasi tema

- “Florin Piersic este cel mai frumos cadou pe care l-a facut Dumnezeu poporului roman”, spunea candva Maestrul Radu Beligan. Fundatia Artmedia din Timisoara il va sarbatori, de ziua lui, printr-un eveniment special. „Acest uriaș actor de teatru și film ... The post Dar din dar, de ziua “Celui mai iubit…

- CARAȘ-SEVERIN – Inima unui om deosebit, a unui prieten desavarșit, a unui profesionist adevarat a cedat azi dimineața la ora 4.30! In calitate de avocat a ajutat multa lume, in calitate de liberal și secretar de stat și-a facut meseria ca un profesionist adevarat, fapt pentru care chiar președintele…

- Un fost subsecretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne a murit infectat cu coronavirus. Marcel Vela a facut anunțul pe Facebook. Iata mesajul integral:"Dragi prieteni,Din pacate, astazi nu pot sa va salut cu "Buna dimineața!"Pentru ca sunt foarte trist și am acel sentiment de gol in suflet, pe…

- Un fost subsecretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne a murit infectat cu coronavirus. Marcel Vela a facut anunțul pe Facebook. Iata mesajul integral:"Dragi prieteni,Din pacate, astazi nu pot sa va salut cu "Buna dimineața!"Pentru ca sunt foarte trist și am acel sentiment de gol in suflet, pe…

- De cand se știe, romanul traiește cu credința in suflet. La fel cum Dumnezeu ne iubește pe noi, la fel și noi trebuie sa ne iubim patria și s-o respectam. De Ziua Naționala a Romaniei , primarul comunei Vulcana Pandele, Radu Vasile le-a adresat cetațenilor și tuturor romanilor de pretutindeni cele…

- Gata cu scandalurile și certurile! Alin Oprea traiește fericit alaturi de noua sa iubita! Ce declarație de dragoste i-a facut artistul Medanei, cu ocazia zilei de naștere a brunetei? Fostul solist al trupei ”Talisman”, indragostit pana peste cap de Medana! Alin Oprea și fosta sa soție, Larisa, au divorțat…

- Președintele in exercițiu, Igor Dodon, l-a felicitat pe Patriarhul Moscovei și al Intregii Rusii, Kiril, cu ocazia zilei de naștere. Mesajul de felicitare i-a fost adresat in cadrul emisiunii livea de vineri. Dodon i-a transmis Patriarhului multa sanatate și succes in activitatea pastorala pentru intarirea…

- Ziua de 19 noiembrie are o insemnatate aparte astfel ca, Premierul Ludovic Orban a tinut sa tranmita un mesaj. Va prezentam in continuare continutul integral al mesajului ldquo;Ziua de 19 noiembrie este dedicata de mai mult de doua decenii unei categorii profesionale de elita a Romaniei, cercetatorii…