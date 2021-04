Documentar biografic: Viața prințului Philip încă de la venirea sa pe lume Un documentar biografic prezinta viața prințului Philip, Duce de Edinburgh inca de la venirea sa pe lume, pe insula Corfu, in Grecia. Deși s-a nascut intr-o familie cu ”sange albastru”, parte a monarhiei Greciei, acesta a fost foarte sarac in copilarie. B1 TV difuzeaza vineri seara, de la ora 22:00, documentarul biografic „Prințul Philip”. Din documentar vom afla ca tatal prințului a fost arestat, dar a fost salvat de catre intervenția britanicilor, iar in cele din urma, familia a fost forțata sa paraseasca Grecia. Copilaria și adolescența și le-a petrecut in Franța, in Germania, iar mai apoi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- „Am aflat cu mare tristete vestea decesului Altetei Sale, Printul Philip, duce de Edinburgh. Romania este alaturi de Familia Regala britanica si de poporul britanic in acest moment trist si transmitem condoleante si increderea deplina ca istoria va cinsti contributia Altetei Sale Regale", a transmis…

- Printul Philip, sotul de peste sapte decenii al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, desedat, astazi la varsta de 99 de ani, a jucat un rol cheie in dezvoltarea monarhiei moderne in Marea Britanie.

