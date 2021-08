DOCUMENTAR: 420 ani de la uciderea lui Mihai Viteazul (9 august)

Stiri pe aceeasi tema

- La 4/17 august 1916 a fost semnat la Bucuresti, in contextul Primului Razboi Mondial, Tratatul de alianta intre Romania si Antanta (Rusia, Franta, Marea Britanie si Italia). In ultimele decenii ale secolului al XIX-lea politica externa a Romaniei a fost dominata de relatiile cu Austro-Ungaria si cu…

- La 1 iunie 2006, in ziua Inaltarii Domnului, Ziua Eroilor, a fost inaugurat oficial Cimitirul de Onoare Romanesc de la Tiganca, situat in raionul Cantemir, Republica Moldova. Este primul cimitir romanesc reconstruit de Oficiul National pentru Cultul Eroilor, institutie a statului roman, (re)infiintata…

- A trecut la cele veșnice, rapusa fulgerator de neinduratoarea pandemie care ne-a afectat profund viața noastra, a tuturor, distinsa profesoara Maria Ștefan de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din municipiul Sfantu Gheorghe. Plecarea ei din viața aceasta a indurerat profund familia, colegii și numeroșii…

- La 27 mai 1600, Mihai Viteazul se intituleaza „Domn al Țarii Romanești, Ardealului și Moldovei” și iși confecționeaza binecunoscutul sigiliu pe care figureaza cele trei țari romane. Prin Decretul prezidențial nr. 397/ 20.07. 2020, Președintele Romaniei promulga Legea pentru declararea lui Mihai…

- Antropologul, profesorul universitar si directorul general al Muzeului Taranului Roman din Bucuresti (2005-2011), Vintila Mihailescu, s-a nascut la 23 mai 1951. Dupa cum el insusi a spus, domeniile sale de specializare au fost etnopsihologia, identitatea si etnicitatea, studiul comunitatilor, scrie…

- Scriitor si gazetar, Tudor Arghezi s-a nascut la Bucuresti, la 21 mai 1880. Tatal sau, Nicolae Theodorescu, originar din Carbunesti-Gorj, a fost arendas, apoi functionar la banca din Pitesti, conform ”Dictionarului general al literaturii romane”, editat sub egida Academiei Romane (Editura Univers Enciclopedic,…

- La 17 mai 1936 era inaugurat, pentru public, pe malul lacului Herastrau, din initiativa profesorului Dimitrie Gusti si a colaboratorilor sai Henry H. Stahl, Victor Ion Popa, Mihai Pop si Gheorghe Focsa, Muzeul Satului Romanesc, unul dintre cele mai mari si vestite muzee etnografice in aer liber din…

- In data de 14 mai 1981, a avut loc primul si singurul zbor efectuat de un roman in spatiul cosmic. Astfel, la 14 mai 1981, ora 20 si 17 minute, ora Bucurestiului, pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, locul de unde a zburat si primul om in cosmos, Iuri Gagarin, a fost lansata nava cosmica Soiuz-40,…