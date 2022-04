DOCUMENTAR | 110 ani de la catastrofa Titanicului (15 aprilie)

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912, Titanicul, cel mai mare pachebot din lume la data plecarii sale in calatoria inaugurala, s-a scufundat in apele Oceanului Atlantic, dupa ce a lovit un aisberg, tragedia soldandu-se cu moartea a peste 1.500 de persoane. Este unul dintre cele mai mari dezastre marime…

- “Nu mai pronunta numele sotiei mele cu gura ta nenorocita”, i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, dupa ce a urcat pe scena si l-a palmuit pe actorul care prezenta Oscarul pentru “cel mai bun documentar”. UNCENSORED WILL SMITH FOOTAGE AS SHOWN ON AUSTRALIAN TV pic.twitter.com/NcRfdjWxqe — David Mack…

- O aeronava China Eastern Airlines, care transporta 132 de pasageri de la Kunming la Guangzhou s-a prabusit a fost surprins a fost surprins de o camera de supraveghere, montata in apropiere de zona accidentului. Avionul s-a prabusit intr-o zona impadurita Boeingul 737 care transporta 132 de persoane…

- Muzeul de istorie locala din Ivankiv, aflat la 80 de kilometri nord-vest de capitala Kiev, a fost facut scrum. Autoritatile sunt pesimiste in privinta celor 25 de tablouri ale pictoritei ucrainene Maria Prymachenko pe care le gazduia, potrivit Le Figaro.

- Criticul literar Titu Maiorescu, estetician si om politic, fondator al gruparii literare si politice „Junimea”, s-a nascut la 15 februarie 1840, la Craiova. A inceput studiile in orasul natal (1846-1848), iar dupa peregrinari impreuna cu familia la Bucuresti, Brasov, Sibiu, Blaj, le-a continuat la Brasov…

- Cea mai scumpa vacanta din lume se intinde pe 2 ani de zile si te poarta peste tot pe pamant, ca sa poti admira toate minunile acestuia, mai precis, toate cele 962 de situri UNESCO. Printre punctele fierbinti din itinerar se regasesc situl incas Machu Picchu din Peru, Orasul interzis din China, piramidele…

- Ion Luca Caragiale, unul dintre clasicii literaturii romane si cel mai mare dramaturg roman, ilustreaza, magistral, specificul si mecanismele parvenirii. Opera sa cuprinde teatru, nuvele si povestiri, momente si schite, publicistica, parodii. S-a nascut la 30 ianuarie 1852, in satul Haimanale (astazi…

- E capitala Regatului Maroc, este situat la gura unui estuar de pe coasta Oceanului Atlantic. In aceasta zona s-au stabilit populații inca din antichitate. A devenit o fortareața musulmana in Post-ul DIN CALATORIE – Ecaterina Petrescu BOTONCEA – RABAT apare prima data in Gazeta Dambovitei .