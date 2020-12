DOCUMENT – vaccinul anti-Covid: Care sunt recomandările generale, modul de administrare şi contraindicaţiile Comirnaty se administreaza intramuscular dupa diluare, sub forma unei scheme cu 2 doze (a cate 0,3 ml), la o distanta de cel putin 21 zile una de alta. Reactiile adverse observate in timpul studiilor clinice foarte frecvente sunt cefalee, durere localizata la articulatii, dureri musculare, durere la nivelul locului de administrare a injectiei si tumefiere la nivelul locului de administrare a injectiei fatigabilitate, frisoane, iar dupa a doua doza de vaccin si anume rapel s-a observa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

