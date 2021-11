DOCUMENT Un polițist rutier din Giurgiu a cerut șefilor să-i „repartizeze” un porc de Crăciun, de fix 160 kg Este ancheta la IPJ Giurgiu, dupa ce un polițist i-a cerut comandantului sau sa ii dea un porc de Craciun. Agentul a fost pacalit de un coleg, care i-a spus ca șefii instituției sunt obligați prin lege sa il recompenseze cu un porc, iar masa animalului este stabilita in funcție de vechimea sa in Poliție. Agentul este polițist la Rutiera in județul Giurgiu. Totul a inceput dupa ce un coleg, tot polițist, l-a pacalit spunandu-i ca oamenii din conducere sunt obligați ca in perioada sarbatorilor sa-i ofere un porc de Craciun. El a crezut aceasta gluma și imediat a intocmit un raport care a ajuns… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

