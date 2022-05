Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa depuna prima cerere de plata in PNRR, in valoare de 3 miliarde de euro. Anunțul a fost facut, duminica, de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Suntem in plin proces de pregatire a primei cereri de plata, pe care Romania o poate pune pana la sfarsitul lunii…

- Guvernul va distribui tichete sociale in valoare de 250 de lei la fiecare doua luni, bani care pot fi cheltuiți doar pentru a cumpara produse alimentare și pentru mese calde in anumite unitați. Cine va primi voucherele, potrivit proiectului de ordonanța pregatit de Guvern: Pensionarii sistemului public…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca aproba o schema romaneasca in valoare de 91 milioane euro pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, porcine si pasari de curte. „Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 91 milioane euro (453 milioane lei) pentru sprijinirea crescatorilor de…

- Biroul Executiv al PNL a stabilit, joi seara, pe cine va nominaliza pentru portofoliile Fondurilor Europene și Digitalizarii, dar și care va fi propunerea partidului pentru Curtea Contituționala a Romaniei. Surse din partid au precizat ca Marcel Bolos este nominalizat la Ministerul Fondurilor Europene,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, joi, noi ajutoare in valoare de 800 de milioane de euro pentru Ucraina. El a prcizat, insa, ca posibilitatea de autorizare a acestui nou ajutor este pe final și a cerut ajutorul Congresului. „Artilerie grea, obuziere, sute de mii de obuze…, in valoare de 800…

- Florin Cițu s-a dus neinvitat la ședința convocata de premierul Nicolae Ciuca cu liderii PNL, la care trebuia sa se discute inlocuirea lui Cițu de la șefia Senatului. Astfel, șefii PNL au fost nevoiți sa amane o astfel de decizie. Florin Cițu a și criticat Guvernul Ciuca, marți, spunand ca viitoarele…

- Judecatorii bulgari au decis extradarea Elenei Udrea in Romania. Hotararea nu este definitiva, urmand a fi judecat apelul pe 14 aprilie. Pana atunci, Udrea ramane in arest. Elena Udrea a fost adusa, sambata, in jurul orei 15.00, la tribunalul din Bulgaria, unde a stat mai bine de 2 ore. Ea a fost reprezentata…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…