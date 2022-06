Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul dezvoltarii digitale din Rusia a explicat ca blocarea Youtube nu este in interesul țarii sale intrucat utilizatorii ruși vor fi afectați, astfel ca o asemenea masura va fi evitata in ciuda refuzului companiei Alphabet, care deține platforma de conținut video, de a indeplini solicitarile Moscovei,…

- Comisia Europeana a confirmat modul in care companiile din Uniunea Europeana pot plati pentru gazele rusesti fara a incalca sanctiunile blocului comunitar impotriva Rusiei, intr-un ghid actualizat privind aceasta problema, vazut de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul de externe din Germania, Annalena Baerbock, a vizitat Kievul marți (10 mai), susținand cererea Ucrainei de aderare deplina la Uniunea Europeana și ca va rupe legaturile energetice cu Rusia. „ Aș dori sa gasim un raspuns puternic și convingator la dorința dumneavoastra de aderare, chiar daca…

- Uniunea Europeana spera sa adopte a sasea runda de sanctiuni impotriva Rusiei la urmatoarea reuniune a Consiliului Afaceri Externe (CAE), a declarat Josep Borrell, seful diplomatiei europene.Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa organizata in Ciudad de Panama, unde se afla intr-o vizita…

- Paza de coasta din Grecia a anuntat marti ca a arestat un petrolier rusesc in largul insulei Evia, in cadrul sanctiunilor aplicate Rusiei de Uniunea Europeana, transmite Reuters. Luna aceasta, ca reactie la invazia rusa in Ucraina, UE a interzis accesul navelor rusesti in porturile europene, cu cateva…

- Uniunea Europeana isi propune sa trateze problema cresterii pretului graului si al ingrasamintelor, dar si cea a penuriei asteptate in Balcani, Africa de Nord si Orientul Mijlociu, prin ''diplomatie alimentara'' pentru a combate discursul Rusiei privind impactul invaziei sale in Ucraina, sustin diplomati…

- Uniunea Europeana a vizat portofele criptografice, banci, monede și trusturi in cel de-al cincilea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, in incercarea de a elimina eventualele lacune care ar putea permite rușilor sa transfere bani in strainatate, scrie Reuters. In urma invaziei Rusiei in Ucraina, la…

- Dmitri Medvedev, secretar adjunct al Consiliului de Securitate Nationala rus, avertizeaza ca Rusia, un important exportator de grau, si-ar putea limita livrarile doar la tarile ”prietene”, in contextul sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei dupa invadarea Ucrainei de fortele ruse, potrivit Reuters.…