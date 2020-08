Stiri pe aceeasi tema

- "In momentul in care PSD face acest lucru vor opri plațile pentru copii, ca sa ințelegem care este consecința. Incepand de sambata, Ordonanța iși are aplicare in practica, ne pregatim pentru creșterea prevazuta in OUG. Orice masura ia PSD, inseamna oprirea, blocarea sumelor suplimentare in alocație",…

- "E a treia ordonanta de urgenta. Modificarea e ca taie 80%, nu ca mareste cu 20%. Sa vina OUG, sa isi asume ceva odata. PSD vrea sa respecte legile tarii, respectiv dublarea alocatiilor. Inca o data ne dovedeste presedintele ca gestioneaza si economia si pandemia. Sa isi asume si Guvernul chestiunea…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat ca a propus Guvernului o creștere etapizata a alocațiilor pentru copii, cu cate 20 % la fiecare 6 luni, astfel incat in anul 2022 acestea sa ajunga sa iși dubleze cuantumul actual. ”Am propus, in prima lectura, in ședința de Guvern,…

- Guvernul a dezbatut, miercuri seara, in prima lectura, Ordonanta de Urgența care prevede majorarea alocatiilor copiilor. Acestea vor crește etapizat și vor ajunge la valoarea dubla abia in a doua jumatate a lui 2022. Ministerul Muncii a propus majorarea lor treptata pana in 2020. Prima creștere ar…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a prezentat, miercuri, in ședința de Guvern, proiectul unei ordonanțe de urgența care prevede dublarea etapizata a alocațiilor pentru copii. Prima majorare ar urma sa aiba loc la 1 septembrie. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a prezentat, miercuri, in ședința…

- Guvernul va mari alocatiile copiilor in cazul in care legea va intra in vigoare, iar sursa de finantare va fi identificata la rectificarea bugetara, care va avea loc peste o luna, a declarat, joi seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Asteptam ca actul normativ sa mearga…

- "Maine, in Parlament, PSD va vota PENTRU cresterea alocatiilor la copii", afirma Marius Budai, marti seara, intr-o postare pe Facebook. El sustine ca ordonanta prin care s-a amanat dublarea alocatiilor va fi respinsa. "Ordonanta de Urgenta a Guvernului Orban-PNL prin care au amanat…

- Fostul ministru al Muncii Marius Budai spune ca PSD va vota, miercuri, in Parlament pentru cresterea alocatiilor copiilor. "Ordonanta de Urgenta a Guvernului Orban-PNL prin care au amanat dublarea alocatiilor de stat pentru copii va fi respinsa", sustine el.