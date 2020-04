Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a atenționat joi Guvernul ca ‘masura suspendarii contractelor RCA ar putea avea ca efect creșterea primelor de asigurare RCA la nivelul intregii piețe din Romania’, se arata intr-o comunicare oficiala obținuta de HotNews.ro. ASF susține ca aceasta creștere…

- Suspendarea contractelor RCA ale unor transportatori, fara obligația depunerii placuțelor de inmatriculare, a certificatului de inmatriculare si a depozitarii vehiculului in afara domeniului public va pune in pericol toata industria de asigurari, atenționeaza asiguratorii intr-o scrisoare transmisa…

- Contractele de asigurare RCA încheiate pentru perioade de 6 sau 12 luni de catre anumite firme de transport, care și-au achitat integral asigurarea ori nu au rate de prima restante, vor putea fi suspendate pe perioada starii de urgența, arata un proiect al ASF transmis joi catre Guvern și obținut…

- City Insurance, cel mai mare asigurator din piața, a fost amendat miercuri cu 100.000 de lei de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), în urma unui control în care s-au constatat încalcari ale Legii 237/2015 privind metodologia de calcul a rezervelor tehnice. Compania…

- Transportatorii rutieri din Romania cer suspendarea urgenta a asigurarilor RCA pentru o perioada de trei luni pentru autovehiculele neutilizate in activitatea de transport rutier, potrivit unui comunicat remis vineri Agerpres. "Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita…

- Principalele declaratii ,pe HotNews.ro. Guvernul a depus juramantul in conditii foarte speciale din cauza epidemiei. In primul rand, felicitari si mult succes. Apreciez in mod deosebit votul care s-a dat in Parlament. In Parlament s-a dat un mesaj de unitate. Este foarte important ca masurile care vor…

- PSD propune realocarea din bugetul de stat a unei prime tranșe de 10 miliarde de lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatații, in vederea achiziționarii de medicamente, materiale sanitare și echipamente medicale. (Finantare prin realocari de la bugetele MFP și MFP Actiuni Generale si…

- Școlile vor fi inchise, incepand de miercuri in Eveniment / on 09/03/2020 at 20:09 / Școlile vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, pana pe data de 22 martie, cu posibilitatea de prelungire a masurii, decizia fiind luata in cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Masura a…