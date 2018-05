Statul cheltuie tot mai mult de la buget pentru pensiile publice. In 2016, Pilonul I a consumat 8% din PIB, iar ponderea va ajunge la 9% in perioada 2050-2060. O arata cifrele publicate de Ministerul Finantelor. Iar pana in 2070, autoritatile vor ca banii luati de la Pilonul II sa reprezinte 1,1% din PIB. Sunt solutii gandite in conditiile unei imbatraniri accentuate a populatiei si a cresterii sperantei de viata. Asociatia pentru pensii private atrage atentia ca romanii care au contribuit, timp de 10 ani, la Pilonul II de pensii au acum mai putini bani in conturi. Sumele sunt cu aproape 13%…