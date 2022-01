Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat joi o hotarare prin care schimba modul de trecere la invațamantul online. Școlile nu vor mai funcționa in sistem fizic sau online in funcție de rata de vaccinare in randul cadrelor didactice, ci in funcție de gradul de ocupare a paturilor destinate…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat, luni, 10 ianuarie, intr-o conferința de presa transmisa de televiziuni ca incepand de lunea viitoare vor trece la cursuri online școlile și gradinițele care funcționeaza in localitați cu rata incidenței cazurilor de COVID-19 de peste 3 la 1.000 de locuitori…

- Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi seara ca testele de saliva vor fi administrate in școala doar daca instituția va decide ca este de acord și are infrastructura necesara sa faca acest lucru. In localitațile in care incidența va fi mai mica de 3 la mie, nu va mai fi luat…

- Elevii și preșcolarii revin de azi la ore, dar in funcție de rata de vaccinare a personalului angajat. Școlile și gradinițele in care procentul de vaccinare a cadrelor didactice și nedidactice este mai mic de 60% raman inchise pentru activitațile cu prezența fizica a copiilor și desfașoara doar activitați…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a ținut sa lamureasca motivul pentru care autoritațile au decis sa impuna criteriul ratei de vaccinare de 60% in randul angajaților din invațamant pentru desfașurarea orelor cu predare fizica. Acesta a precizat ca s-a incercat gasirea unui compromis intre desfașurarea…

- In școlile cu o rata de vaccinare sub 60%, cursurile de reiau in format online. Cursurile de reiau in format fizic indiferent de rata de vaccinare a personalului doar in școlile speciale.Miniștrii interimari ai Educației și Sanatații - Sorin Cimpeanu și Cseke Attil, au semnat ordinul comun care prevede…

- Miniștrii interimari ai Educației și Sanatații, Sorin Cimpeanu și Cseke Attila, au semnat ordinul comun care prevede noile condiții in care se reiau cursurile fața in fața in școli, dupa vacanța de doua saptamani. Potrivit Ordinului pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 5338/2015…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, ca de saptamana viitoare, dupa ce elevii vor reveni din vacanța, vor fi deschise școlile in funcție de situația epidemiologica, dar și in funcție de gradul de vaccinare al personalului. Președintele a spus ca experții „vor discuta și maine se va emite ordinul…