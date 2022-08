Stiri pe aceeasi tema

- Zero plagiat in teza de doctorat a ministrului Educației: Sorin Cimpeanu a publicat raportul oficial al universitații Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a prezintat raportul oficial in urma verificarii tezei sale de doctorat. In urma cu un an, pe 13 august 2021, Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca instituția a atacat la Inalta Curte sentința Curții de Apel București, prin care au fost anulate sesizarile de plagiat depuse impotriva premierului Nicolae Ciuca, conform Bihoreanul. Ministrul a declarat, la Oradea, ca Unitatea Executiva pentru Finanțarea…

- Proiectul de lege a invatamantului superior prevede eliminarea obligativitatii detinerii titlului de doctor pentru ocuparea functiei didactice de asistent universitar, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, marti, intr-o conferinta de presa. „Pentru ocuparea functiei didactice de asistent universitar…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca examenul de bacalaureat se va schimba pentru elevii care intra anul acesta in clasa a IX-a. „Elevii care incep clasa a IX a in anul școlar 2023-2024 vor susține Examenul de bacalaureat cu urmatoarele probe: A – proba scrisa de evaluare a competențelor…