Continuam astazi seria dezvaluirilor despre halucinanta rețea subterana care a facut posibila ramanerea la butoanele operative ale Ministerului Afacerilor Externe, indiferent de ce partid sau coaliție politica s-a perindat pe la guvernare, a ”tehnocratului” Bogdan Lucian Aurescu. Fostul ucenic și purtator de geanta – la propriu! – a lui Adrian Nastase fiind ”impachetat” mediatic peste […] The post DOCUMENT! Șefi MAE, RACOLAȚI de maiorul ”TRAIAN” de la DIRECȚIA I! first appeared on Ziarul National .