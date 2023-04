Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 413. Mai multe natiuni occidentale au trimis membri ai fortelor speciale pe teritoriul Ucrainei, pentru a ajuta armata ucraineana in respingerea invaziei militare ruse, arata un document secret american publicat in mod neautorizat.

- Prezența forțelor speciale occidentale in Ucraina a facut obiectul unor speculații inca din urma cu mai bine de un an. Dar implicarea la acest nivel nu a fost niciodata confirmata, pana acum, relateaza BBC.

- Mai multe natiuni occidentale au trimis membri ai fortelor speciale pe teritoriul Ucrainei, pentru a ajuta armata ucraineana in respingerea invaziei militare ruse, arata un document secret american publicat in mod neautorizat, potrivit Mediafax.Conform unui document secret atribuit Departamentului…

- Ororile din Ucraina sunt o priveliște familiara pentru Maga, un luptator cecen in varsta de 30 de ani, care a vorbit cu „The Daily Beast”, folosind numele sau de cod. „Aceleași torturi, aceleași gropi comune (...) Lucrurile pe care rușii le fac in Ucraina

- Grupuri speciale pentru lupta impotriva tancurilor, care au fost furnizate Ucrainei de catre țarile occidentale, au fost create in Federația Rusa la comanda adjunctului ministrului rus al apararii, Iunus-Bek Evkurov, a anunțat șeful Centrului de antrenament pentru lupta al Forțelor Armate Ruse, Evgheni…

- Sursa acestei informații este Centrul Național de Rezistența din cadrul forțelor speciale ale forțelor armate ale Ucrainei. Potrivit sursei citate, Kadirov s-a lansat in acest proces cu „acțiuni de tip feudal” in perspectiva unei „viitoare distribuții a puterii”.Centrul Național de Rezistența constata…

- Republicanul din Florida (SUA), congresmanul Matt Gaetz, alaturi de alți zece colegi, vrea sa introduca in Camera Reprezentanților din SUA o rezoluție care solicita administrației Joe Biden sa puna capat ajutorului militar și financiar al SUA pentru Ucraina – indemnand in același timp toate parțile…

- Germania nu va trimite avioane de lupta in Ucraina, a declarat cancelarul Olaf Scholz, in contextul in care Kievul solicita ca Occidentul sa ii trimita si mai mult armament. Dupa citeva saptamini de ezitare, Berlinul a decis miercuri sa trimita Ucrainei 14 tancuri Leopard 2 de fabricatie germana si…