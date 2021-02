Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a emis, joi 18 februarie, o noua hotarare privind stabilirea unor masuri de limitare și prevenire a raspandirii virusului in localitațile Sebeș, Teiuș, Ceru Bacainți, Sasciori, Șona și Șpring. Mai exact, la nivelul municipiului Sebeș, orașului Teiuș…

- DOCUMENT| Comuna Stremț in scenariul ROȘU, orașul Cugir și comuna Berghin in scenariul GALBEN. Masuri pentru urmatoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a localitații Stremț și in scenariul galben…

- DOCUMENT| Miraslau, Mogoș și Santimbru in scenariul ROȘU, Scarișoara in scenariul GALBEN. Masuri pentru urmatoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a localitaților Miraslau, Mogoș și Santimbru și…

- DOCUMENT| Radești și Vidra in scenariul ROȘU, Galda de Jos in scenariul GALBEN. Masuri pentru urmatoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a localitaților Radești și Vidra și in scenariul galben comuna…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul galben a localitaților Cugir, Horea și Ohaba. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 04.01.2021 – 17.01.2021, respectiv pentru perioada 05.01.2021 – 18.01.2021,…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a localitații Stremț și in scenariul galben localitațile Campeni și Teiuș. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 01.01.2021 – 14.01.2021, la nivelul tuturor…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul galben localitaților Sebeș, Bucerdea Granoasa, Galda de Jos și Șona. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 29.12.2020 – 11.01.2021, respectiv pentru perioada 30.12.2020…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a localitaților Alba Iulia, Abrud și Santimbru și in scenariul galben localitațile Ocna Mureș, Teiuș, Cergau și Unirea. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada…