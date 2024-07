Stiri pe aceeasi tema

- Modificari la SGR din 3 iulie! Se anunța schimbari la Sistemul de Garanție – Returnare, transmite ReturRO. RetuRO , administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, a transmis un anunț important pentru romanii care recicleaza ambalaje SGR, in contextul in care foarte mulți se intreaba daca vor mai…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare in Romania, și Let’s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare sociala din țara, au organizat, in perioada 20 mai – 14 iunie, „Ora Reciclarii”.

- București, 20 iunie 2024 – RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, informeaza ca in primele 6 luni de funcționare a programului a predat catre reciclatori 29.000 de tone de ambalaje...

- Consumatorii vor putea returna ambalaje de plastic fara dop sau capac atașat și dupa 3 iulie, a anunțat RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), noteaza... The post Avocatnet.ro: Garanția SGR este valabila și pentru sticlele care nu mai au dopul atașat appeared first on Special…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, arata faptul ca, inclusiv dupa data de 3 iulie se vor putea returna ambalajele de plastic fara capac. In ultima perioada, tot mai mulți clienți s-au plans din cauza faptului ca aparatele nu primeau sticlele din cauza lipsei capacului.

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, informeaza consumatorii ca vor putea returna și dupa data de 3 iulie ambalaje de plastic fara dop (capac) atașat de recipient. “Directiva UE privind plasticul de unica folosința, transpusa in legislația din Romania prin Ordonanța de Guvern nr.…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, informeaza consumatorii ca ambalajele de plastic fara dop (capac) pot fi returnate și dupa data de 3 iulie, deoarece aparatele RVM sunt setate pentru a recunoaște și a accepta recipiente cu sau fara dop.Directiva UE privind plasticul de unica…

- Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, alaturi de omologul sau roman, Mircea Fechet, a participat la București la deschiderea celui de-al 4-lea centru regional de colectare a ambalajelor in cadrul Sistemului de Garanție Returnare (SGR), implementat de RetuRo, informeaza Ministerul Mediului. Sistemul…