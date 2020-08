DOCUMENT. Se redeschid restaurantele, teatrele, rămân închise cluburile și barurile. În ce condiții vom merge la film sau la teatru Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat la data de 27 august 2020 Hotararea numarul 43 care prevede redeschiderea incepand cu data de 1 septembrie 2020 a restaurantelor și cafenelelor in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitaților de cazare. Activitatea va putea fi reluata cu cateva condiții. Se redeschid, de asemenea, cinematografele și teatrele. Și in acest caz vor fi impuse condiții. CNSU a decis in schimb sa mențina barurile și discotecile inchise, iar terasele sa aiba program pana la ora 24:00. Operatorii economici licențiați in domeniul jocurilor de noroc primesc… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

