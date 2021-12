Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit noi exceptii de la masura carantinei pentru personal navigant si unele categorii de soferi. Totodata, a fost actualizata lista statelor considerate cu risc epidemiologic, potrivit news.ro Comitetul National pentru Situatii de…

- CNSU a stabilit noi reguli de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania. Sunt exceptați de la masura carantinei șoferii mașinilor mai mari de 2,4 tone care transporta marfa și cei ai microbuzelor, care asigura transport de persoane. „Comitetul Național pentru Situații de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit, luni seara, noi reguli de aplicare a masurii carantinei pentru persoanele care ajung in Romania in perioada 10 decembrie – 8 ianuarie. Persoanele care nu sunt vaccinate, testate sau nu au trecut prin boala in ultimele sase luni intra in…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a reunit, sambata, in ședința, in contextul avertizarilor Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) privind noua varianta africana de coronavirus, dar și masurile dure cerute de Comisia Europeana statelor membre pentru a preveni imbolnavirile cu aceasta. …

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat duminica Hotararea prin care Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, sunt abilitate sa semneze acordul de transfer al pacientilor cu COVID-19 in Germania. “Se abiliteaza Ministerul…

- Angajații care lucreaza in cladiri (instituții publice sau imobile in care activeaza operatori economici privați) in care se afla, in același timp, mai mult de 50 de persoane nu vor mai avea acces la serviciu fara Certificat verde sau test COVID-19 negativ. Aceasta este una dintre propunerile Comitetului…

- Angajații care lucreaza in cladiri (instituții publice sau imobile in care activeaza operatori economici privați) in care se afla, in același timp, mai mult de 50 de persoane nu vor mai avea acces la serviciu fara Certificat verde sau test COVID-19 negativ. Aceasta este una dintre propunerile Comitetului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența se va reuni intr-o ședința, pentru a discuta problema restricțiilor. INSP propune ca jumatate dintre angajații din Romania, atat cei din sectorul public cat și din cel privat sa lucreze de acasa, iar cei prezenți la birou vor trebui sa dovedeasca prin certificat…