- ANRE a aprobat Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor produselor petroliere. Documentul reglementeaza modul de formare a prețurilor de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat.

- ​Ministerul Economiei vrea sa introduca o noua categorie de firme beneficiare la ajutoarele de stat pentru operatorii economici HoReCa afectați de scaderea activitații din cauza pandemiei COVID-19, conform unui nou proiect de procedura de implementare a schemei de ajutor de stat, lansat luni în…

- Calendarul admiterii la liceu din acest an a fost modificat de ministrul Educației. Etapele au fost decalate cu o saptamana, potrivit ordinului 3.721, publicat in Monitorul Oficial in data de 28 aprilie. Transmiterea bazei de date cu mediile de admitere și ierarhia județeana, completarea fișelor de…

- ​Ministerul Economiei a lansat, miercuri, în dezbatere publica propunerea oficiala de procedura de implementare a viitoarei scheme de ajutoare de stat pentru restaurante, cafenele, pensiuni, alte firme HoReCa și agenții de turism, fiind detaliate cheltuielile eligibile propuse și condițiile pentru…

- ​Guvernul a publicat în Monitorul Oficial HG 422/2021 privind normele de aplicare a programului IMM Invest 2021 și a subprogramului Agro IMM Invest, prin care firmele românești vor putea obține credite bancare garantate de stat. Fermierii vor putea primi în plus și o subvenție de 10%…

- ​Ministerul Economiei a publicat, vineri, noi liste cu situația curenta a firmelor înscrise la ajutoarele de stat de la Masura 1 și Masura 2, din care se poate vedea stadiul plaților catre beneficiari, la zi, dupa deblocarea bugetului pe anul 2021. Citește mai departe și comenteaza pe…

- Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Acestea au fost propuse de CNSU, dupa o ședința care a avut loc joi. Masurile urmeaza sa intre in vigoare de vineri, imediat dupa publicarea lor in Monitorul Oficial.

- ​Hotarârea de guvern pentru funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) s-a publicat miercuri seara în Monitorul Oficial, iar acum instituția spune ca „din acest moment, pot veni banii care au fost bugetați” în anul 2021 pentru Masura 2…