- Proiectul privind salariul minim prevede ca nu vor exista diminuari salariale iar formula care va fi stabilita va tine cont, printre altele, de nivelul castigului salarial mediu brut si productivitatea muncii, potrivit secretarului de stat din Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu.

- Ministerul Muncii lucreaza la o formula ce va fi stabilita pentru salariul minim brut pe tara garantat in plata si care va tine cont de puterea de cumparare, de nivelul castigului salarial mediu brut si productivitatea muncii.

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, saptamana viitoare va avea loc Consiliul National Tripartit la Palatul Victoria, sedinta in care patronatele, sindicatele si premierul Marcel Ciolacu vor stabili modul in care va creste salariul minim , dar si data de la care se va aplica aceasta crestere.In ultima…

