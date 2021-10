Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat duminica Hotararea prin care Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, sunt abilitate sa semneze acordul de transfer al pacientilor cu COID-19 in Germania.

- Transportul pacientilor se va face cu aeronave din dotarea Ministerului Apararii Nationale sau din dotarea Fortelor Aeriene Germane.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat in sedinta de duminica Hotararea nr. 96 prin care Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul…

- Germania sare in ajutorul Romaniei: Vom putea transfera pacienți COVID-19 in spitalele lor. Ne sprijina și cu avioane militare de transport Germania sare in ajutorul Romaniei: Vom putea transfera pacienți COVID-19 in spitalele lor. Ne sprijina și cu avioane militare de transport O ședința a Comitetului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare privind transferul pacienților cu forme severe și grave de Covid-19 in Germania. O echipa de medici germani se afla deja in țara inca de vineri. Potrivit deciziei CNSU: Se abiliteaza Ministerul Sanatații și Ministerul Afacerilor Interne…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, vineri, prin hotarare, lista restricțiilor pe care le propune spre a fi aplicate in urmatoarele 30 de zile, pe intreg teritoriul Romaniei, pentru combaterea pandemiei de Covid-19. Hotararea CNSU va fi inaintata Guvernului interimar care…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, joi seara, trimiterea catre Republica Moldova a 100.000 de teste rapide antigen COVID-19. “Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistenta internationala pentru Republica Moldova constand…

- Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare duminica, astfel ca in zona rosie sunt incluse, intre altele, Turcia, SUA si Israel, iar Olanda si Malta se afla printre tarile care au intrat in zona galbena, dupa scaderea numarului de cazuri de Covid-19. Comitetul National pentru…

- In cea de-a patra zi de intervenție in Grecia, devastata de incendii puternice, pompierii romani fac echipa, in insula Evia, cu cei din Republica Moldova. Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat, miercuri, ca acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație vor continua cu 6 mașini…