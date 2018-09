DOCUMENT România riscă să plătească sancțiuni Comisiei Europene chiar în timpul deținerii președinției UE I-ar putea fi impuse, de catre Curtea de Justiție a UE, sancțiuni pecuniare chiar in perioada președinției, ca urmare a netranspunerii in legislația naționala a celei de-a patra directive privind combaterea spalarii banilor, care elimina acțiunile la purtator. Romania ar fi astfel primul stat UE care primește aceste sancțiuni in baza Tratatului de la Lisabona, intrat in vigoare la finele anului 2009. Sancțiunile sunt de ordinul milioanelor de euro și pot crește pe masura ce Parlamentul Romaniei intarzie sa adopte proiectul de lege respectiv, releva un document oficial aflat in posesia Profit.ro.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

