- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica INSP CNSCBT , au fost raportate 24 de reactii advrese in ultimele 24 de ore. 147 reactii adverse sunt in curs de investigare.Potrivit…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța ca 83.790 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Potrivit CNCAV, din cele 83.790 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 53.533 de persoane au primit prima doza de vaccin,…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca 80.809 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Potrivit CNCAV, din cele 80.809 persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 54.680 de persoane au primit prima doza de vaccin,…

- Peste 2.000.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in Romania, informeaza Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). In aceasta dimineața, la ora 10:00, am depașit pragul de 2.000.000 de persoane vaccinate impotriva COVID19, transmite CNCAV.…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat sambata ca 58.547 de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului, in ultimele 24 de ore. Numarul persoanelor imunizate este in creștere cu 3.416 fața de ziua de vineri.Potrivit CNCAV, din…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca 58.886 de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in ultimele 24 de ore, cu 222 mai puține decat in ziua precedenta.Potrivit CNCAV, dintre cele 58.886 de persoane care au fost…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta, miercuri, ca peste 59.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, fiind inregistrate 239 de reactii adverse. Alte 102 reactii sunt in curs de investigare.

- Peste 49.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 176 de reactii adverse, din care 116 la vaccinul AstraZeneca. Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, vineri, ca in ultimele 24 de…