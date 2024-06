Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Romanescu (PSD)a reușit sa caștige un nou mandat de primar al municipiului Targu Jiu, cu aproximativ 35%, iar Cosmin Popescu (PSD) a fost votat in funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj, cu aproximativ 45%.

- Cetațenii Romaniei au votat, in ziua de 9 iunie 2024, pentru a-și alege noii primari, noii președinți de Consilii Județene, noii membri ai Consiliilor Locale și noii membri ai Consiliilor Județene. In București s-a votat pentru primarul general, primarii celor șase sectoare, membrii Consiliului General…

- Dupa inchiderea secțiilor de votare, la ora 22.00, candidații la alegerile locale au inceput sa-și anunțe victoriile, ținand cont de rezultatele exit-poll-urilor sau de numaratorile paralele ale voturilor. Primele rezultate oficiale parțiale vor fi anunțate de Biroul Electoral Central la ora 12.00.

- Colectarea datelor privind prezenta populatiei la vot la alegerile din 9 iunie se va face in timp real prin intermediul Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV), a anuntat, marti, Biroul Electoral Central. Potrivit unui comunicat transmis marti,…

- Biroul Electoral Central a decis, marti, ca datele despre prezenta la vot vor fi prezentate in timp real in ziua alegerilor, pentru fiecare scrutin in parte. Va fi comunicat numarul alegatorilor care au votat pe liste permanente sau suplimentare, defalcat pe sexe, varste si mediul de provenienta.…

- Un singur candidat s-a inscris in cursa electorala pentru functia de primar al comunei Batrana, Sergiu Ciprian Pascotesc fiind membru al Partidului Social Democrat (PSD), potrivit datelor oficiale ale Biroului Electoral de Circumscriptie 22 Batrana.

- Alegerile europarlamentare din 9 iunie, din Romania, sunt comasate cu cele locale, iar asta ar putea aduce o mare surpriza in privința prezenței la vot. Rezultatele unui Eurobarometru al Parlamentului European arata faptul ca 74% dintre romani s-ar duce la vot. De asemenea, a scazut drastic numarul…