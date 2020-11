Stiri pe aceeasi tema

- ​Planul Național de Investiții și Relansare Economica ”Recladim România” al Guvernului liberal, condus de premierul Ludovic Orban, înseamna cel mai mare pachet financiar de sprijin pentru economie alocat vreodata în România, cu o valoare care va ajunge la 7% din PIB…

- Ionel Danca a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca acest acord de imprumut se adauga pachetului financiar de 80 de miliarde de euro. “Este un proiect de ordonanta de urgenta foarte important prin care a fost aprobat acordul de imprumut cu Uniunea Europeana in valoare de 4 miliarde de euro.…

- Guvernul a aprobat o hotarare de guvern care permite acordarea unei facilitati pentru tinerii fermieri de a beneficia de o suprafata de pana la 50 de hectare prin Agentia Domeniilor Statului, a declarat Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, vineri, la Palatul Victoria. "Este…

- Guvernul a aprobat alocarea a 2 mld. lei pentru pregatirea proiectelor de accesare a fondurilor UE. Ce vrea sa faca Romania cu cele aproape 80 mld. euro de la Bruxelles Guvernul a aprobat luni acordarea a doua miliarde de lei pentru pregatirea proiectelor de atragere a fondurilor europene in perioada…

- Marcel Bolos a afirmat luni, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul are sarcina de a creiona documentele strategice pentru accesarea celor 79,9 de miliarde de euro alocati Romaniei in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene. Ministrul Fondurilor Europene a explicat cum este structurat…

- Guvernul a adoptat luni ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului IMM Factor a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului Ionel Danca. El a adaugat ca este vorba despre „garantii de stat in cuantum de 50% din valoarea finantarii de acest tip, cu costuri de garantare subventionate de stat,…

- „Un alt program inclus in Programul de Investitii si Relansare Economica al Guvernului Orban „Recladim Romania” este Programul IMM Factor care vine sa sprijine companiile in perioada de dificultate economica in ceea ce priveste accesul acestora la lichiditatile din piata financiar-bancara. In acest…