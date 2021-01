Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul alternativ propus de PSD poate fi accesat . „Astazi, alaturi de colegii mei, vom prezenta bugetul alternativ pe anul 2021, propunerea PSD. Am fost intrebati care e scopul acestui buget alternativ, de ce am depus acest efort sa il construim si sa il prezentam, poate pe buna dreptate ca nu avem…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat miercuri, la lansarea bugetului alternativ propus de social-democrați, obiectivele principale ale proiectului construit de formațiunea sa: Citește și: Elena Udrea: Și daca o omoram pe Kovesi, tot aveam șanse ca DNA sa ceara o pedeapsa mai mica „Am…

- „Ma bucur ca au dat curs invitației noastre, mai ales ca urmeaza sa se dezbata in Parlament cea mai importanta lege - legea bugetului de stat și a asigurarilor sociale. Maine va vom prezenta propunerea noastra de buget alternativ pentru 2021 și din discuțiile cu liderii de sindicat am tras o concluzie…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu spune ca formațiunea pe care o conduce va veni cu un buget alternativ in Parlament saptamana viitoare. Ciolacu a declarat, in direct la Romania TV, ca urmeaza un an dezastruos pentru romani, dar și pentru administrațiile locale. Niciodata bugetul nu a intarziat atat de…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu acuza Guvernul Cițu ca a dat deja mai multe țepe romanilor, incalcand promisiuni facute inainte de investire. "In prima saptamana de guvernare, noua putere a dat deja cinci țepe uriașe romanilor! Dupa alegeri, tot ce era promisiune a devenit agresiune! Guvernul Dreptei iși…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat, dupa demisia lui Ludovic Orban. „Este o iresponsabilitate ce a facut Ludovic Orban astazi. Functia de prim-ministru nu se paraseste cum vrei. Nu inteleg, au castigat sau au pierdut? Si-a dat demisia ca a pierdut, dar va faceun guvern ca a castigat. Marcel Ciolacu…