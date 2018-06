Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania (ANEVAR) propune Ministerului de Finanțe ca la modificarea Codului de procedura fiscala din toamna sa se renunțe la grila notarilor și sa se ia in calcul doar raportul de evaluare al proprietații, in cazul ipotecii pe cladirea contribuabilului.

- Experții Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei au prezentat joi intr-o conferința de presa un document in care trec in revista declarațiile contradictorii ale guvernanților despre pilonul II de pensii și au prezentat o situație a pensiilor private cu intrebari, raspunsuri și un mesaj unitar: 'Nu spargeți…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) intenționeaza modificarea Codului fiscal și a celui de procedura fiscala in aceasta toamna, a declarat Ionuț Sas, membru in consiliul director al Camerei de Comerț Americane in Romania (AmCham Romania).

- Procedura prin care Fiscul va oferi asistența contribuabililor, pentru completarea, depunerea și transmiterea declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice a fost reglementata si aprobata recent, prin ordinul comun MFP si MDRAP 1938/4735/2018. Aistenta se acorda de catre organul…

- Procedura de acordare a asistentei realizate de ANAF –ul local in colaborare cu structura centrala in vederea completarii si/sau depunerii, precum si transmiterii declaratiei unice a fost facuta publica, anunta Hotnews.ro."In termen de 15 zile de la incheierea anului fiscal, organul fiscal…

- Propunerile de modificare a Codurilor penale, de procedura penala si de procedura civila contin "texte otravite", unele dintre acestea fiind destinate "pentru anumite dosare penale ale unor politicieni", a declarat, miercuri, deputatul PNL Catalin Predoiu in cadrul dezbaterilor generale ale Comisiei…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a pus in dezbatere publica Normele de aplicare a Codului Fiscal, pentru clarificarea modificarilor aduse cadrului fiscal in acest an, printre care declaratia unica si finantarea ONG-urilor.