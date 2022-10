Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne a demisionat din Guvernul condus de catre Liz Truss, dupa nici doua luni de cand ajunsese in aceasta funcție. Suella Braverman și-a anunțat decizia de a parasi fotoliul ministerial, la șapte saptamani de la preluarea mandatului. S-a aflat deja și cine o va inlocui in aceasta funcție.…

- Cimitirul se afla pe strada Linistei nr. 2A, orasul Negru Voda Primaria Orasului Negru Voda a depus la APM Constanta un memoriu privind reabilitarea si modernizarea cimitirului orasenesc, cat si bransarea la utilitati publice, oras Negru Voda. Amplasamentul se afla pe strada Linistei nr. 2A, orasul…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, Primarul Municipiului Turda aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat…

- Un autovehicul care stationa pe strada Frezorilor, in municipiul Sibiu, a ars miercuri dimineata complet, in urma unui incendiu provocat intentionat, potrivit Agerpres.''Pompierii militari ai ISU Sibiu au intervenit de urgenta in aceasta dimineata, in jurul orei 6,40, pe strada Frezorilor, in municipiul…

- Prin CU 2137 din data de 6 septembrie 2022, firma care dezvolta un proiect imobiliar pe strada General de Brigada Ioan Eremia intra in legalitate cu amenajarea organizarii de santier Certificat de Urbanism pentru Geometrik Build SRL, firma controlata de fiul lui Cristi Borcea, pentru investitia de la…

- Vica Blochina nu se ferește sa apara in public și fara machiaj. Celebra fosta balerina se bucura de frumoasa varsta de 47 de ani, iar fanii susțin ca acum o vad in cea mai frumoasa etapa din viața sa. Blondina are și un baiat in varsta de 14 ani ce ii face zilele mai frumoase […] The post Cum arata…

- Joe Biden a petrecut 228 de zile in vacanța de la preluarea mandatului de președinte al Statelor Unite. Numai in 2022, șeful statului s-a odihnit 93 de zile, a declarat Comitetul Național al Partidului Republican pe contul sau de Twitter. Actualul lider american a preluat mandatul pe 20 ianuarie 2021.…

- Indolenta unui functionar a fost adusa ca argument in instanta in favoarea fostului sef. Fostul primar al comunei Oteleni a cerut anularea ordinului prefectului prin care fusese demis invocand faptul ca secretarul Consiliului Local a intarziat redactarea unui referat. Argumentul a fost respins fara…