Stiri pe aceeasi tema

- INSP a facut publice ultimele date privind decesele din cauza COVID 19. Astfel, potrivit raportului 97% din decesele inregistrate in Romania intre 9 și 15 august au fost la persoane nevaccinate, iar 3% la persoane vaccinate cu schema incompleta, anunța INSP. Potrivit raportului INSP, in saptamana 9…

- Adolescenții romani din categoria de varsta 12-17 ani se vor putea vaccina cu serul Moderna incepand de luni, 2 august. Este al doilea vaccin autorizat pentru grupa de varsta 12-17 ani, dupa cel produs de Pfizer. La inceputul lunii iunie, Romania a fost prima țara din Uniunea Europeana care a inceput…

- Stella Kyriakides, comisarul european pentru sanatate și siguranța alimentara, a transmis ca Romania trebuie sa iși dubleze eforturile de vaccinare in timpul verii, avand in vedere ca pana in prezent doar 30% din populația eligibila s-a imunizat impotriva Covid-19, potrivit Hotnews. Comisarul european…

- „Am facut interpelare și am solicitat Guvernului sa imi spuna cat costa vaccinul (n.r. anti-COVID) și mi s-a spus ca o parte din bani, atenție, o parte din bani au fost dați de catre Uniunea Europeana, iar restul de catre Romania, dar nu ni se poate comunica nici noua, parlamentarilor, intrucat contractele…

- Incepand de anul viitor, elevii ar putea fi vaccinați anti-Covid in școli, a precizat secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, potrivit Digi24. Pentru ca acest lucru sa fie posibil in cazul grupei de varsta 12-15 ani, va fi nevoie de acordul parinților. Ministerul Educației a trimis o…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a criticat modul in care a fost organizata campania de vaccinare anti-Covid in țara noastra. Deputatul PSD a spus ca mai multe loturi de vaccin vor expira in 30 iunie și ca se vor administra cel mult opt milioane de doze de ser abia la finalul anului.…

- Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in topul mitei date pentru asistența medicala in pandemie. 22% dintre cetațeni au recunoscut ca au dat mita pentru a avea acces la asistența medicala in timpul crizei de COVID, releva un sondaj citat de The Guardian. De asemenea, la nivelul UE, aproape…

- Platforma privind certificatele digitale COVID, care vor facilita libera circulatie in Uniunea Europeana, implementata in Romania cu suportul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), va fi finalizata pana la data de 1 iulie a acestui an, a declarat, marti, directorul Serviciului, Ionel-Sorin Balan.…