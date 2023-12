Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 noiembrie ora 09.30, polițiștii din cadrul Politiei Gura Humorului, Compartimentul de Ordine Publica Urbana, impreuna cu polițiști din cadrul I.P.J. Suceava, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, Compartimentul Gura Humorului, in cadrul raziei organizate pe raza orașului,…

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice – Sector 1 au efectuat cinci perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala prin vanzarea online de telefoane mobile, in care prejudiciul este de 9,3 milioane lei (aproape 2 milioane de euro), potrivit agerpres.ro. Potrivit…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice pun in executare trei mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Ploiești și in orașul Urlați, la domiciliile unor persoane, respectiv la sediul și punctul de lucru ale unui agent economic,…

- La data de 17 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice pun in executare trei mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Ploiești și in orașul Urlați, la domiciliile unor persoane, respectiv la sediul…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice pun in executare trei mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Ploiești și in orașul Urlați, la domiciliile unor persoane, respectiv la sediul și punctul de lucru ale unui agent economic,…

- Descinderi ale polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, miercuri dimineața, la Giroc. Oamenii legii au percheziționat sediul primariei, arhiva instituției, locuința arhitectei șefe și sediul unei firme de arhitectura.

- Ancheta a polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, la Timișoara. Oamenii legii au deschis un dosar penal dupa ce persoane necunoscute au desenat o zvastica și au scris mesaje antisemite pe pereții lacașului de cult.

- Joi, 21 septembrie, lucratorii de poliție judiciara din cadrul Direcței Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Iași, impreuna cu judiciariși de la IPJ Iași – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare șase mandate de percheziție domiciliara, dintre care…