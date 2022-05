DOCUMENT. Ordonanța sărăciei. Cine va primi vouchere de la Guvern Guvernul va distribui tichete sociale in valoare de 250 de lei la fiecare doua luni, bani care pot fi cheltuiți doar pentru a cumpara produse alimentare și pentru mese calde in anumite unitați. Cine va primi voucherele, potrivit proiectului de ordonanța pregatit de Guvern: Pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați in evidența caselor teritoriale […] The post DOCUMENT. Ordonanța saraciei. Cine va primi vouchere de la Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

