Proiectul de ordonanța privind masurile de reducere a cheltuielilor ar putea fi pusa in dezbatere publica incepand de marți. Prin masurile prevazute sunt: reducerea cheltuielilor cu 10%, inghețarea angajarilor la stat cu inca un an. Estimarea reducerilor pe care o va face statul este intre 5 și 7 miliarde de lei. UPDATE ORA 20 Proiectul […]