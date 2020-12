Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea DOCUMENT| Școala online se PRELUNGEȘTE pana la vacanța de iarna: CNSU va analiza din nou situația și va decide ce se va intampla dupa 11 ianuarie Școlile si gradinitele vor functiona in format online inca doua saptamani, a decis luni, 7 decembrie, Comitetul Național pentru Situații de…

