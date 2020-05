DOCUMENT OFICIAL/ Pe 15 mai intram in STARE DE ALERTA. Ce masuri vor fi luate Guvernul a prezentat luni proiectul de act normativ prin care intenționeaza sa legifereze noile masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dupa expirarea pe 15 mai starii de urgența. In documentul publicat de Guvern se arata ca rațiunea noii legi este tocmai aceea de a constitui temeiul legal al restrangerii exercițiului unor drepturi sau al unor libertați fundamentale pentru cetațenii Romaniei. Astfel, romanii se vor confrunta cu o serie de noi restricții pe care autoritațile le vor impune dupa data de 15 mai. Totuși, in proiectul de lege se precizeaza ca noile masuri… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

