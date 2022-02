Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații precizeaza ca 3.105 cazuri au fost confirmate in randul personalului medical și al pacienților internați cu alte afecțiuni care s-au infectat in spital. In ultimele 24 de ore au fost raportate peste 20.000 de cazuri din 52.000 de teste, ceea ce inseamna o rata de pozitivare de peste…

- Astazi, 26 ianuarie 2022 a fost inregistrat cel mai mare numar de cazuri pozitive cu Covid 19 de la debutul pandemiei in Romania. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a explicat in cadrul unei conferinte de presa ca era de asteptat sa creasca numarul de infectari cu noul coronavirus. De altfel, pentru…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, susține miercuri o declarație de presa, in ziua in care Romania a inregistrat peste 34.000 de noi cazuri de Covid, in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar raportat de la inceputul pandemiei. Declarația de presa a inceput azi la ora 14:00 și are loc la Ministerul…

- Alexandru Rafila, Ministrul Sanatatii,a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de guvern, ca pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in Romania ar urma sa fie realizate zilnic peste 100.000 de teste pentru identificarea infectarii cu SARS-CoV-2.

- Primele doze de vaccin pediatric impotriva COVID-19 vor ajunge in Romania in perioada 21-25 ianuarie, anunța Ministerul Sanatații. Prima tranșa livrata in Romania va fi de 114.000 de doze de vaccin care vor fi distribuite la centrele de vaccinare pentru a fi administrate copiilor din grupa de varsta…

- Numarul cazurilor de COVID cu varianta Omicron a crescut la 183 in Romania, dupa ce alte 91 de cazuri au fost confirmate astazi, a informat Ministerul Sanatatii. Este vorba despre 46 de barbati si 45 de femei, cu varste cuprinse intre 0 si peste 80 de ani. Printre pacienți sunt și persoane din judetele…

- Autoritatile spaniole au raportat marti seara cel mai mare numar de noi infectii cu SARS-CoV-2 inregistrat vreodata in tara, iar incidenta a ajuns la 695 de cazuri la 100.000 de locuitori si cel mai afectat grup de varsta este 20 - 29 de ani, potrivit TVE. Ministerul Sanatatii a anuntat marti,…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca, in cursul zilei de azi, a fost confirmat, in Romania, cel de-al 16-lea caz COVID cu varianta Omicron. Potrivit MS, este vorba despre o femeie in varsta de 39 de ani, din judetul Bihor, cu istoric de calatorie in Republica Democrata Congo. Persoana este vaccinata cu…