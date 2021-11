Stiri pe aceeasi tema

- Malawi a fost inclusa pe lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, fiind completata decizia CNSU de sambata, a anuntat duminica premierul Nicolae Ciuca.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 28 noiembrie 2021, Hotararea numarul 108, privind actualizarea listei…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a avertizat ca noua tulpina Omicron se va raspandi in toata lumea și ca nu poate fi oprita. „In final, tulpina va ajunge peste tot. Nimeni nu va putea s-o opreasca, am vazut asta cand a inceput pandemia in China”. Raed Arafat a declarat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca Romania a stabilit o interdictie de intrare in tara si pentru cetatenii din Malawi din cauza noii tulpini a coronavirusului, numita Omicron. CONSULTAȚI AICI HOTARAREA CNSU Hotararea adoptata duminica de catre…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a explicat, duminica, la finalul ședinței de Guvern, ca nu vor exista interdicții pentru oamenii care doresc sa participe la parada de Ziua Naționala, dar aceștia vor trebui sa poarte masca și sa respecte distanțarea fizica. “Interdicția…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat duminica Hotararea prin care Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, sunt abilitate sa semneze acordul de transfer al pacientilor cu COVID-19 in Germania. “Se abiliteaza Ministerul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat vineri, dupa sedinta de Guvern, noile restrictii pentru limitarea pandemiei de COVID-19, printre care desfasurarea fara public a competitiilor sportive si interzicerea concertelor si spectacolelor in aer liber. ‘Activitatile competitiilor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, vineri, prin hotarare, lista restricțiilor pe care le propune spre a fi aplicate in urmatoarele 30 de zile, pe intreg teritoriul Romaniei, pentru combaterea pandemiei de Covid-19. Hotararea CNSU va fi inaintata Guvernului interimar care…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat a declarat, duminica, 10 octombrie, ca spitalul modular de la Pipera este reoperationalizat in vederea primirii de pacienti cu patologia COVID și a precizat ca spera, ca marti, primii bolnavi sa poata fi dusi la unitatea sanitara. Arafat…