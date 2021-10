Stiri pe aceeasi tema

- Doar persoanele vaccinate sau cele vindecate de COVID au voie la restaurant, nunți, botezuri sau cinematograf, dupa ce Guvernul a adoptat, sambata, propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Astfel, in localitațile in care incidența depașește 6 la mia de locuitori, sunt permise…

- Carantina de noapte va fi instituita in weekend in localitațile in care rata de infectare trece de 6 la mie și pe tot parcursul saptamanii in zonele cu incidența a cazurilor COVID-19 de peste 7,5 conform deciziei de joi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Sunt exceptate insa persoanele…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat hotararea prin care crește la 6 la mie pragul incidenței COVID la care se inchid magazinele la ora 18:00 și la care se introduce carantina de weekend. In hotarare sunt prezente și masurile anunțate azi de premierul Florin Cițu – scutirea de carantina…