- Purtarea maștii de protecție devine obligatorie in toate spațiile deschise, adica nu doar in cele aglomerate, in zonele in care rata de infectare este mai mare de 3/1.000 de locuitori, au decis autoritațile.Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de marți noi restricții pentru…

- Evenimentele private – nunți, botezuri, majorate, petreceri – au fost interzise de Comitetul Național pentru Situatii de Urgenta, a anunțat, in aceasta seara, Raed Arafat. Petrecerile sunt interzise atat in interiorul localurilor, cat și in spațiile deschise. Romanii care aveau programate evenimente…

- Purtarea mastii de protectie in toate spatiile publice din Arges devine obligatorie incepand din 14 octombrie, a decis, luni, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). "Conform hotararii CJSU nr 47/12.10.2020, obligativitatea nu se aplica copiilor cu varsta de pana la 5 ani. Hotararea a…

- Restaurantele, cafenelele si salile de jocuri de noroc din 37 de localitati ale judetului Hunedoara, intre care se numara orasele Vulcan, Aninoasa, Hateg si Petrila, nu mai pot functiona in spatiile interioare din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu COVID-19, in ultimele 14 zile,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat noile restricții ce ar putea fi introduse de la 1 august pe teritoriul Romaniei. Masca va deveni obligatorie și in spațiile deschise, iar pe plaje vor fi luate noi masuri de distanțare fizica. Comitetul Național pentru Situații de Urgența, condus de premierul Ludovic…

- Printre masurile adoptate în ședința de marți a CNSU se numara obligativitatea purtarii maștii de protecție în spațiile deschise. Masura se aplica în anumite intervale orare, în zonele aglomerate și sunt exceptate persoanele care desfașoara…

- Ziarul Unirea Noi RESTRICȚII anunțate de CNSU: Masca in aer liber, activitați interzise noaptea și reguli de distanțare pe plaja Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare.Hotararea nr.…